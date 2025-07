Messico celebrazioni per i 700 anni dell' impero azteca

Domenica 13 luglio si sono tenuti a Città del Messico i festeggiamenti per il 700esimo anniversario della fondazione dell'impero azteca di Tenochtitlan, città che era situata dove oggi si trova Città del Messico. In molti hanno assistito a uno spettacolo di luci video, proiettato sugli edifici storici della capitale, che ha tracciato la storia del Messico dalla fondazione dell'impero azteco alla conquista spagnola, all'indipendenza, alla rivoluzione e al Messico moderno. Le facciate del Palazzo Nazionale e della cattedrale hanno fatto da sfondo alle proiezioni, mentre le repliche di diverse divinità azteche sono state collocate nella piazza principale e illuminate durante lo spettacolo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

