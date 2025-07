Wimbledon vittoria con polemica | il Telegraph attacca Sinner e Swiatek difficile da digerire

L’immagine perfetta del Champions’ Ball, con Jannik Sinner e Iga?wi?tek che aprono le danze sotto gli occhi della nobiltà britannica, rischia di incrinarsi il giorno dopo. Un editoriale al vetriolo pubblicato dal Daily Telegraph, a firma del capo della redazione sportiva Oliver Brown, mette nel mirino proprio i due vincitori di Wimbledon, associandoli entrambi a passati episodi di sospensione legati a violazioni antidoping, seppur già chiusi e spiegati da tempo. La riflessione di Brown ruota attorno al presunto “ elefante nella stanza ”: secondo il Telegraph, sarebbe difficile “celebrare due campioni con un passato recente di squalifica per doping”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Wimbledon, vittoria con polemica: il Telegraph attacca Sinner e Swiatek, “difficile da digerire”

Sinner è condannato al ruolo del “meno amato tra i due”: Alcaraz è più emozionante (Telegraph) - 1.433 colpi da fondocampo in cinque ore e mezza. Dopo una cosa del genere, scrive Oliver Brown sul Telegraph, il tennis può stare tranquillo non deve preoccuparsi del suo futuro.

Sinner pareva sparare con un kalashnikov, Djokovic con una pistola a pietra focaia (Telegraph) - Potrebbe essere stata l’ultima volta di Novak Djokovic sul Centrale del Roland Garros. Lo ha lasciato intendere lui stesso al termine della semifinale persa in tre set contro Jannik Sinner, tra un lungo saluto al pubblico e dichiarazioni dal tono insolitamente aperto.

Sinner ha ridotto Djokovic alla rassegnazione, il serbo non riesce più a fare miracoli in campo (Telegraph) - Ieri Jannik Sinner ha raggiunto la finale a Wimbledon grazie alla vittoria in tre set contro Novak Djokovic; il serbo, 38 anni, sembra ora più che mai in decadenza.

Sinner, doping e vittoria a Wimbledon con avvocati, l'attacco a Jannik; "Da peccatore a vincitore": le cattiverie "gratuite" dei tabloid inglesi verso Sinner; 'Sinner vince Wimbledon, difficile da accettare': l'attacco del Telegraph.

"Sinner vince Wimbledon, difficile da accettare": l'attacco del Telegraph - Il Telegraph parla di "elefante nella stanza": "La questione è se Sinner, squalificato (la sospensione è frutto di un accordo, ndr) per tre mesi dallo sport dopo essere risultato positivo per due ...

Telegraph velenoso su Sinner e Swiatek a Wimbledon: "Vincitori squalificati per doping, è dura da digerire" - Il quotidiano britannico elogia il numero uno azzurro per il trionfo, ma ritorna criticamente sulla sua recente squalifica: "Questa è stata una vittoria dei nervi, ella resistenza e di alcuni avvocati ...