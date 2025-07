Roma colpo per il futuro | in arrivo Mandjou Camara classe 2009

La Roma guarda avanti e punta ancora forte sul vivaio. Mentre la Prima Squadra lavora a Trigoria agli ordini di Gasperini, il settore giovanile giallorosso si arricchisce di un nuovo prospetto: Mandjou Camara, attaccante classe 2009, è vicinissimo a vestire la maglia della Roma. Secondo quanto riportato da VoceGiallorossa.it, il club ha superato la concorrenza di diverse squadre e ha convinto il giovane guineano con un progetto tecnico concreto. Camara arriva a parametro zero, dopo essersi svincolato il 1Âş luglio a seguito del fallimento della Spal, dove militava nell’ Under 18. Chi è Mandjou Camara. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, colpo per il futuro: in arrivo Mandjou Camara, classe 2009

