Bimbo ritrovato a Ventimiglia il piccolo Allen è stato dimesso dall' ospedale di Imperia

Allen, il bimbo di 5 anni che era scomparso venerdì scorso e per 36 ore è rimasto nascosto nella boscaglia alle spalle della frazione Latte di Ventimiglia, in provincia di Imperia, è stato dimesso dall'ospedale al termine degli accertamenti psico-fisici. Il piccolo era stato ritrovato ieri mattina dai volontari della Protezione civile, al riparo di un pilone, a tre chilometri e mezzo di distanza dal camping dove era con i genitori e da cui si era allontanato. Dal momento in cui la telecamera di sorveglianza ha registrato i movimenti del piccolo che saliva su per la strada, scomparendo dietro a una pianta di eucalipto, l'allerta è arrivata in tutto il paese. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Bimbo ritrovato a Ventimiglia, il piccolo Allen è stato dimesso dall'ospedale di Imperia

Lecce, bimbo morto dopo essere stato "curato" con l'omeopatia: genitori patteggiano - Il piccolo è morto per "un arresto cardiocircolatorio provocato da una polmonite interstiziale di probabile origine virale"

Teramo, bimbo lasciato con una ragazza svenuta e un uomo in stato confusionale: madre denunciata - Intervento della Polizia a Teramo: donna soccorsa per abuso di sostanze e minore affidato alla nonna.

Bimbo in fin di vita, lo sfogo della mamma: "Perché è stato mandato a casa con un semplice antibiotico?" - "Perché non è stato approfondito in ospedale quando ho portato mio figlio il 28 maggio? Perché mi è stato mandato a casa con un semplice antibiotico? Perché?": lo scrive in un post su Facebook la mamma del bambino di nove mesi ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale Santobono di Napoli.

Bimbo ritrovato a Ventimiglia, lo sfogo dell'uomo che lo aveva aiutato ad attraversare: "Ho sbagliato" - Dell'Anna era stato interrogato dagli inquirenti, prima di essere accompagnato in caserma come persona informata sui fatti