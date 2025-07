Belen Rodriguez passa in Rai Barbara D’Urso resta a casa | Retroscena e scelte sorprendenti

Belen Rodriguez si reinventa in radio con un programma su Rai Radio 2, mentre Barbara d’Urso resta fuori dai giochi Rai. Scopri tutti i retroscena e le strategie dietro queste scelte sorprendenti. Belen Rodriguez si prepara a una nuova avventura. Non sarĂ la solita apparizione televisiva, ma un debutto che cambia prospettiva. La showgirl argentina approderĂ in Rai, ma non sul piccolo schermo: la sua voce risuonerĂ su Rai Radio 2, pronta a sperimentare un format tutto suo. Dagospia ha svelato l’arcano: il suo nome compare nel nuovo palinsesto radiofonico della tv di Stato. Indizio rivelatore? Lo scatto che Belen ha condiviso sui social: sorridente, davanti alla storica sede di via Asiago. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv © Gossipnews.tv - Belen Rodriguez passa in Rai, Barbara D’Urso resta a casa: Retroscena e scelte sorprendenti

Continuano ad alimentarsi le voci di un presunto flirt tra Olly e Belen Rodriguez dopo l'avvistamento insieme al concerto di Marracash a San Siro. La showgirl sarebbe "ammaliata" dalle sue canzoni ma, tra loro, sarebbe stato solo il "divertimento di una notte"

