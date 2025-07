"Le quote di mercato delle esportazioni tedesche sono diminuite dal 2017 e dal 2021 hanno registrato un andamento particolarmente debole nel confronto internazionale" lo scrive oggi nel suo rapporto mensile la Bundesbank rilevando come la crisi non sia legata solo a determinate circostanze, come la pandemia, ma sia strutturale. "In particolare, nel 2022, le perdite di Pil dovute alla diminuzione di quote di mercato sono state significative, pari a 1,3%. Ma anche lo scorso anno queste perdite sono state ancora molto consistenti, pari a 0,8%". Secondo l'istituto di Francoforte le aziende tedesche sono sempre meno competitive in ragione del cambiamento demografico che aggrava la mancanza di personale specializzato, l'aumento del costo del lavoro e la crescente burocrazia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Bundesbank, esportazioni tedesche in crisi. Pesa la Cina