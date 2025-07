Immigrati arruolati nell’esercito in cambio della cittadinanza | la proposta che fa esplodere la polemica

La Germania torna a fare i conti con le ombre della propria storia e, in un contesto internazionale sempre più instabile, avanza una proposta che sta sollevando reazioni e polemiche in tutto il continente: reintrodurre la leva obbligatoria. Ma ciò che ha davvero fatto discutere è l’ipotesi, emersa dai vertici politici e militari tedeschi, di impiegare gli immigrati nei ranghi dell’esercito, offrendo in cambio la cittadinanza. Una mossa che, se confermata, potrebbe cambiare radicalmente la politica di difesa tedesca e il rapporto tra integrazione e sicurezza. Leggi anche: “Ancora?”. Nuovo show del leader con Giorgia Meloni, la reazione di lei Berlino guarda alla leva obbligatoria. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Immigrati arruolati nell’esercito in cambio della cittadinanza: la proposta che fa esplodere la polemica

