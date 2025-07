Belen Rodriguez verso la Rai? La foto enigmatica e le indiscrezioni sul suo futuro

Roma, 14 luglio 2025 – Svolta professionale in vista per Belen Rodriguez? Sì, secondo quanto anticipa il sito Dagospia, che porta a supporto di quanto scrive proprio una foto pubblicata dalla showgirl sul suo profilo Instagram. Lo scatto ritrae l'ingresso della sede Rai di Via Asiago a Milano, dove si trovano le redazioni e gli studi dei vari programmi radiofonici del Servizio Pubblico. Secondo la testata, dunque, la bella argentina sarebbe stata chiamata per condurre uno show radiofonico su Radio 2 e infatti il suo nome sarebbe stato inserito nel palinsesto, stilato dal nuovo direttore Giovanni Alibrandi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Belen Rodriguez verso la Rai? La foto enigmatica e le indiscrezioni sul suo futuro

