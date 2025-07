Critiche a Sinner dalla stampa inglese dopo la vittoria di Wimbledon | Difficile da digerire E Kyrgios mette l’asterisco sulla vittoria dell’azzurro

Sul centrale di Wimbledon si è scritta ieri, 13 luglio, una delle pagine più memorabili della stroria del tennis italiano. Jannik Sinner non solo ha battuto Carlos Alcaraz, quello che è già diventato il suo storico rivale (esclusivamente sul campo, fuori solo parole al miele tra i due), ma ha anche portato in Italia il primo titolo del più prestigioso tra tutti gli slam. Ma se in patria le celebrazioni si elevano in un unico coro, lo stesso non si può dire per l’estero. Le critiche dalla stampa inglese a Sinner. Al centro delle polemiche torna ancora la vicenda Clostebol che ha costretto il numero uno al mondo fuori dai campi da tennis per tre mesi. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: sinner - wimbledon - critiche - stampa

Ha già vinto Wimbledon, Sinner e Alcaraz: verdetto inaspettato - Che Wimbledon fosse uno dei tornei più imprevedibili del calendario tennistico lo si sapeva già. Ma questa edizione 2025, giunta solo al secondo turno, ha già mostrato quanto possa essere spietata l’erba londinese.

Wimbledon, come sta Jannik Sinner dopo l'infortunio al gomito? - Meno di 48 ore per recuperare per l'azzurro che è passato ai quarti dopo il ritiro dell'avversario Dimitrov, ma non è certo potrà giocare contro Ben Shelton

Wimbledon, Cobolli lotta ma si arrende. Sarà Djokovic a sfidare Sinner - Finisce nei quarti di finali il sogno di Flavio Cobolli, ma è un percorso straordinario quello del giovane talento romani che avrà tante altre occasioni nella sua vita a Wimbledon.

Nella conferenza post Djokovic a #Wimbledon, Jannik #Sinner ha dichiarato che "non legge i giornali". La dichiarazione ha riaperto il dibattito sul rapporto tra Sinner e la stampa italiana, con alcune critiche arrivate anche nel post-Dimitrov. [VIDEO] Vai su X

Jannik Sinner rompe l’imbarazzo con i principini dopo la vittoria a Wimbledon. Ma a casa Windsor il tifo era tutto per Alcaraz. E il gesto di Charlotte durante la premiazione non è passato inosservato. ? Vai su Facebook

Critiche a Sinner dalla stampa inglese dopo la vittoria di Wimbledon: «Difficile da digerire». E Kyrgios mette l'asterisco sulla vittoria dell'azzurro; The King, Sua maestà: i giornali italiani (e non solo) celebrano Sinner; Wimbledon, Shelton: Contro Sinner sembra che tutto vada a velocità 2x.

Sinner, la stampa mondiale si inchina: “Via i demoni di Parigi”. Ma ad alcuni il veleno non va via… - La vittoria di Jannik a Wimbledon, primo italiano a riuscire nell'impresa, fa il giro del mondo e dei media internazionali: le principali reazioni ... Segnala tuttosport.com

Sinner il “re” che “torna a ruggire”: così la stampa estera celebra Jannik - La vittoria di Jannik Sinner a Wimbledon, primo italiano a riuscire nell'impresa, fa il giro del mondo e dei media internazionali. Da iltempo.it