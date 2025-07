Mario Giordano | Fuori dal coro andrà in onda di domenica mi spiace cambiare ancora giorno

Mario Giordano rompe il silenzio sullo spostamento di Fuori dal Coro alla domenica: "Non è stata cancellata, solo spostata di giorno. Certo, mi spiace ma sarà ancora più libera". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: mario - giordano - fuori - coro

La denuncia di Mario Giordano: «Ci sono librerie che si rifiutano di vendere il mio libro “Dynasty”. Paura? Servilismo nei confronti dei potenti?» - «Mi segnalano che ci sono varie librerie (da ultima una all’interno di un grande centro commerciale in provincia di Monza e Brianza) che si rifiutano di vendere il mio Dynasty.

Mario Giordano presente il suo libro a Calolziocorte - Nuovo incontro nel mese di maggio per Leggermente, la manifestazione di promozione della lettura organizzata da Assocultura Confcommercio Lecco.

E' sempre Cartabianca, Mario Giordano ridicolizza la sinistra: "Il fascismo?" - "Io ricordo che due anni e mezzo fa, quando Giorgia Meloni ha vinto le elezioni, c'era gente che diceva 'vado all'estero'": Mario Giordano lo ha detto a Bianca Berlinguer a E' sempre Cartabianca su Rete 4 a proposito di chi continua a parlare di allarme fascismo.

“FUORI I FUORILEGGE”. La riflessione di Mario Giordano. #Fuoridalcoro Vai su Facebook

Mario Giordano commenta l’esito del referendum che ha visto respingere tutti e 5 i quesiti proposti. #Fuoridalcoro #referendum Vai su X

Mario Giordano: Fuori dal coro andrà in onda di domenica, mi spiace cambiare ancora giorno; Fuori dal coro: Puntata del 18 giugno Video; Fuori dal coro, stasera in tv: le anticipazioni e gli argomenti.

Mario Giordano: “Fuori dal coro andrà in onda di domenica, mi spiace cambiare ancora giorno” - Mario Giordano rompe il silenzio sullo spostamento di Fuori dal Coro alla domenica: "Non è stata cancellata, solo spostata di giorno ... Come scrive fanpage.it

Fuori dal Coro si sposta alla domenica. Mario Giordano: “Mi dispiace cambiare giorno un’altra volta” - Mario Giordano e Fuori dal Coro si spostano alla domenica sera di Rete 4 per far spazio a Tommaso Labate, nuovo acquisto Mediaset ... Si legge su davidemaggio.it