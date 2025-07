Si masturba sulla panchina al parchetto dei Navigli | arrestato

Aveva le mani nei pantaloni e si stava masturbando al parco e per lui sono scattate le manette.Un uomo di 37 anni é stato arrestato dai carabinieri al Parco Segantini di Milano con l’accusa di atti osceni in luogo pubblico nella tarda mattinata di domenica 13 luglio.La chiamata dei genitori e. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

In questa notizia si parla di: arrestato - masturba - panchina - parchetto

Benevento, si masturba in strada e viene arrestato: 33enne scarcerato ed espulso - Tempo di lettura: < 1 minuto Nella giornata di ieri la Polizia di Stato ha proceduto ad accompagnare al Centro di Permanenza per i Rimpatri di Potenza – Palazzo San Gervasio il 33enne bengalese che era stato sorpreso lo scorso giovedì da una pattuglia dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico mentre commetteva atti osceni nel centro del capoluogo, anche alla presenza di famiglie con bambini.

Benevento, si masturba davanti a famiglie e bambini in pieno centro: arrestato un 33enne per atti osceni - Un bengalese arrestato a Benevento per atti osceni in pubblico, pericoloso per i minori. Denunciato anche per ricettazione.

Si masturba davanti alla scuola primaria: arrestato - Durante un'operazione di controllo nel quartiere Bolognina, i Carabinieri della Stazione Bologna Navile, insieme ai militari dell'Esercito Italiano, hanno arrestato un uomo di 47 anni per atti osceni in luogo pubblico.

Si masturba sulla panchina al parchetto dei Navigli: arrestato; Uomo si masturba in una panchina al parco (e continua a farlo anche davanti ai carabinieri); Si masturba in un parco di Milano davanti a ragazzini: arrestato 47enne, era stato già denunciato 2 volte.