Meloni tempesta perfetta | Pnrr in esaurimento dazi Usa e migranti Governo alle corde

A Palazzo Chigi non lo dicono apertamente, ma l'allerta è già scattata. Giorgia Meloni sa che questa estate 2025 rischia di trasformarsi in un crocevia politico ed economico potenzialmente devastante per il suo esecutivo. E il Paese e la sua economia sono d fronte a una prova gigantesca. I dossier che si stanno intrecciando – la fine dei fondi Pnrr, i dazi Usa sull'export europeo e una nuova ondata migratoria – preoccupano, e non poco. Lì dentro la chiamano " la tempesta perfetta ". Perché se le tre crisi dovessero esplodere insieme, gli effetti potrebbero essere dirompenti, anche sul piano della tenuta politica.

Meloni teme la tempesta perfetta. Dazi, fine dei fondi Pnrr ed emergenza migranti: cresce la paura che i tre fronti esplodano insieme; Se anche l'acqua, a Gaza, diventa troppo pesante; Trump pronto ad annunciare l'invio di armi offensive a Kiev: Putin vuole prendersi tutto.

