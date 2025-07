Lucca oggi nuovo incontro tra Napoli e Udinese | si troverà un accordo per circa 30 milioni Tmw

Il Napoli continua a seguire Lorenzo Lucca dell’Udinese, che è stato messo in pole come potenziale acquisto per il vice Lukaku. Oggi nuovo incontro tra Napoli e Udinese per Lucca. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb: È in programma oggi un appuntamento fra Napoli e Udinese per discutere di Lorenzo Lucca. L’attaccante ha già dato l’assenso al trasferimento – così come è già d’accordo con i dettagli contrattuali con gli azzurri, per uno stipendio di oltre 2 milioni – ma ora le due società devono trovare una quadratura. Perché nelle ultime settimane il prezzo è oscillato dai 25 milioni più bonus fino addirittura a sfiorare i 40, cifra che difficilmente verrà corrisposta dagli azzurri. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Lucca, oggi nuovo incontro tra Napoli e Udinese: si troverà un accordo per circa 30 milioni (Tmw)

In questa notizia si parla di: lucca - napoli - udinese - incontro

Lucca Napoli, pressing azzurro per l’estate. La mossa dell’Udinese spiazza tutti sul tavolo delle trattative! - Lucca Napoli, pressing totale della squadra partenopea nei confronti del centravanti dell’Udinese. Occhio però alla mossa dei bianconeri Lucca è diventato un centravanti fortemente nel mirino del calciomercato Napoli: l’obiettivo è quello di rinforzare la rosa, e dare ad Antonio Conte delle garanzie importanti pur di farlo rimanere alla compagine azzurra.

Nunez – Lucca, il Napoli ha sciolto ogni dubbio: si chiude - In casa Napoli bisogna registrare un importantissimo aggiornamento sulla scelta tra Nunez e Lucca. Il Napoli, dunque, vuole regalare a Conte una squadra che sia in grado di competere nelle quattro competizioni che dovrà affrontare l’anno prossimo.

Calciomercato Napoli, Solet e Lucca nel mirino: l’annuncio dall’Udinese scalda i tifosi - Il Napoli è concentrato al 100% nella conquista dello scudetto, ma continuano a rimbalzare voci di mercato che la vedono interessata a due top dell’Udinese Il Napoli si appresta ad affrontare il mese di maggio, l’ultimo di Serie A prima della fine dei giochi, da capolista con tre punti di vantaggio sull’unica (ormai) rivale per lo scudetto, l’Inter di Simone Inzaghi.

SKY - Napoli, si stringe per Lucca, previsto un incontro con l'Udinese a inizio settimana https://ift.tt/TYqJ9eD Vai su X

Napoli, sprint per Lucca! Intesa a un passo: sarebbe un buon colpo? Un anno di corteggiamento può bastare. Forse ci siamo, è in arrivo l’ultima puntata. Napoli e Udinese hanno un nuovo incontro in programma in settimana per cercare un’intesa definitiva Vai su Facebook

Lucca o Nunez? Il Napoli ha deciso: lunedì si chiude; Da Udine, Tosolini: Lucca-Napoli, incontro in settimana: si può chiudere a 30 milioni; Gazzetta dello Sport - Lucca a un passo dal Napoli, incontro in settimana per chiudere: le cifre e i dettagli.

Calciomercato Udinese | Lucca-Napoli è fatta? No problem, c’è il sostituto - Lorenzo Lucca è sempre più vicino ad indossare la casacca azzurra nel corso della prossima stagione di campionato. msn.com scrive

Napoli-Lucca, previsto un incontro con l'Udinese per chiudere: Nunez resta sullo sfondo - Il club azzurro sta stringendo per il classe 2000 dell'Udinese, il preferito per affiancare Lukaku rispetto al giocatore del Liverpool. Come scrive sport.sky.it