Poggio Fondazione per Arte Crt promuove cultura bene collettivo

"La programmazione della Fondazione per l'Arte Moderna e Contemporanea Crt racconta ciò che questi venticinque anni sono stati, ma anche ciò che la Fondazione Crt ha voluto e continua a volere: promuovere la cultura come bene collettivo, generare valore attraverso l'arte, rendere il patrimonio accessibile a tutta la comunitĂ ". A dirlo è Anna Maria Poggi, presidente della Fondazione Crt, che implementa le linee strategiche del proprio programma. "Nata nel 2000 per valorizzare un nucleo di opere di Arte Povera, la Fondazione - spiega Poggi - è cresciuta fino a diventare una realtĂ culturale di riferimento a livello internazionale, con una collezione di oltre 930 opere di 330 artisti, messa a disposizione della collettivitĂ e dei musei torinesi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Poggio, Fondazione per Arte Crt promuove cultura bene collettivo

Vent'anni di Fondazione Merz e di arte: un 2025 di eventi per festeggiare - Martedì 29 aprile 2025 la Fondazione Merz ha celebrato venti anni di attività . E mercoledì 11 giugno, cominciano i festeggiamenti per questo importante traguardo.

Guzzetti in Fondazione Mudima. Esplora relazione arte-tecnologia - Quando i robot incontrarono gli antichi Dei, la mostra personale di Ale Guzzetti, Fondazione Mudima di Milano, curata da Gino Di Maggio (fino al 6 giugno): l’esposizione ripercorre la quarantennale ricerca creativa dell’artista tra i primi in Italia a sondare il binomio arte e tecnologia.

Fondazione Elpis presenta la sesta edizione di Una Boccata d'Arte - Milano, 20 mag. (askanews) - Fondazione Elpis presenta la sesta edizione di Una Boccata d'Arte, il progetto d'arte contemporanea ideato nel 2020 da Marina Nissim, Presidente di Fondazione Elpis, diffuso lungo tutta la Penisola in 20 piccoli centri con meno di 5.

Paceco tra i vincitori del bando “Ecosistemi Culturali al Sud”. Parte “Accussì”: un progetto che pone come proprio obiettivo la rigenerazione culturale della comunità . ?Il Comune di Paceco è partner ufficiale del progetto “Accussì – Arte, Cultura e Comunità Vai su Facebook

