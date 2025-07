Bolzano bimbo di tre anni cade dal terzo piano | è grave

È ricoverato in gravi condizioni all’ospedale San Maurizio di Bolzano un bambino  che questa mattina è caduto dalla finestra di casa sua, al terzo piano, in un condominio di via Bassano. Si tratterebbe, secondo le prime informazioni, di un bimbo di tre anni: il piccolo sarebbe caduto dalla finestra che era aperta. Si sarebbe arrampicato su una sedia e poi su un termosifone. Da qui avrebbe raggiunto la finestra, cadendo nel vuoto per circa nove metri. A dare l’allarme alcuni passanti. I sanitari hanno prestato le prime cure al piccolo per poi trasportarlo in ospedale. Sulla dinamica dei fatti indagano i carabinieri. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Bolzano, bimbo di tre anni cade dal terzo piano: è grave

