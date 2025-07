Torna il caldo insopportabile a Milano umidità alle stelle e 37 gradi in Lombardia

Milano – La tregua dal grande caldo è ufficialmente terminata. Dopo una settimana caratterizzata da temperature più miti e frequenti temporali, Milano e la Lombardia si preparano a fare nuovamente i conti con l'afa e le temperature elevate. L' anticiclone africano sta infatti tornando a dominare il panorama meteorologico del Nord Italia. Milano, mercoledì e giovedì, compare tra le nove città contrassegnate dal bollino giallo, insieme a Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Perugia, Roma, Torino e Verona. Il bollino giallo, che indica il livello di rischio 1 secondo il sistema di allerta del Ministero della Salute, rappresenta una condizione di pre-allerta per possibili effetti negativi sulla salute, specialmente per le categorie più vulnerabili.

