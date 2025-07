Film in uscita questa settimana al cinema 14 luglio – 20 luglio

4 mosche di velluto grigio. Data di uscita: 14 luglio 2025. Regia: Dario Argento Cast: Renzo Marignano, Stefano Oppedisano, Corrado Olmi, Sandro Dori Giallo, Italia 1971, 105 min. Roberto Tobias è un componente di un gruppo rock ed è felicemente sposato con Nina, ricca ereditiera. La sua vita è però improvvisamente sconvolta: affronta infatti uno sconosciuto che lo pedina da giorni e, accidentalmente, lo uccide.

Evil Dead | Il nuovo film al cinema da luglio 2026 - La famosa saga horror Evil Dead tornerà nelle sale con un nuovo film a partire dall’estate del 2026. Da tempo annunciato sotto la regia di Sébastien Vani?ek, il nuovo film – senza titolo – del franchise Evil Dead sarà distribuito da Warner Bros.

Fuori il traile del nuovo film firmato Marvel Studio: "I Fantastici 4: Gli Inizi". Arriverà nelle sale italiane il prossimo 23 luglio - (askanews) – Il nuovo trailer del film Marvel Studios I Fantastici 4: Gli Inizi, che introduce la prima famiglia Marvel composta da Reed Richards/Mister Fantastic ( Pedro Pascal ), Sue Storm/Donna Invisibile ( Vanessa Kirby ), Johnny Storm/Torcia Umana ( Joseph Quinn ) e Ben Grimm/la Cosa ( Ebon Moss-Bachrach ) alle prese con la sfida più difficile mai affrontata.

Nato il quattro luglio: la storia vera dietro il film con Tom Cruise - Nato il quattro luglio: la storia vera dietro il film con Tom Cruise Nato il quattro luglio è un dramma biografico e di guerra del 1989 diretto da Oliver Stone, che prosegue idealmente il discorso critico sulla guerra del Vietnam già avviato con Platoon (1986).

Apple TV+: cosa guardare a luglio 2025? Tutte le novità in uscita - Ecco tutte le principali novità in uscita su Apple TV+ nel corso del mese di luglio 2025 e come guardarle gratuitamente. Lo riporta hdblog.it

