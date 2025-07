Roma Femminile mercoledì il via alla nuova stagione | parte l’era Rossettini

Dopo la Prima Squadra maschile, è il turno della Roma Femminile. Il nuovo corso giallorosso ripartirà mercoledì 16 luglio, con il raduno al Centro di Preparazione Olimpica "Giulio Onesti", quartier generale scelto per l'avvio della stagione 202526. Sarà il primo giorno ufficiale della gestione Luca Rossettini, subentrato in panchina per dare continuità al progetto dopo le ultime stagioni di crescita. Il gruppo si riunirà inizialmente senza le calciatrici attualmente impegnate con le rispettive Nazionali agli Europei in Svizzera, che raggiungeranno le compagne solo nelle settimane successive. Test atletici e primo allenamento sabato.

Tabellone Internazionali femminile Roma 2025, tutte le sfide - Ecco l’articolo SEO ottimizzato con parola chiave “tabellone Internazionali femminili Roma 2025”: Tabellone Internazionali Femminili Roma 2025: grandi sfide e speranze italiane al Foro Italico Dal 7 al 18 maggio, Roma torna al centro del grande tennis mondiale con gli Internazionali BNL d’Italia 2025, appuntamento imperdibile del circuito WTA 1000.

Impresa Milan Femminile a Roma: sotto 0-3, le rossonere firmano un 3-3 storico! - La stagione finisce con un pareggio, e che pareggio. Al Tre Fontane di Roma le rossonere si regalano un ultimo grande sussulto

Coppa Italia Femminile, domani a Como la finale Juventus-Roma - Roma, 16 mag. (askanews) – L’ultimo atto di una stagione di calcio femminile esaltante. La Juventus per centrare la doppietta scudetto-Coppa Italia; la Roma, alla quinta finale di fila, per tenersi stretta un trofeo già conquistato un anno fa a Cesena.

OPEN DAY ?2025 - 2026? Prime giornate di stage della stagione per settore giovanile e prima squadra Femminile. Questi gli appuntamenti ufficiali presso il campo sportivo "Marcello Di Meco" di Lanciano: Mercoledì 16 Lu Vai su Facebook

