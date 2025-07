A San Giorgio a Cremano la XVI Edizione del Premio Ammaturo – Legalità Città di Napoli

Domani a Villa Bruno la cerimonia in memoria del dirigente della Squadra Mobile Luigi Ammaturo, ucciso nel 1982. Previsti dibattito istituzionale, esibizioni musicali e la premiazione di un’operazione di polizia giudiziaria.. Domani, presso Villa Bruno a San Giorgio a Cremano, si terrĂ la XVI Edizione del “Premio Ammaturo – LegalitĂ CittĂ di Napoli”, istituito alla memoria del dirigente della Squadra Mobile di Napoli ucciso il 15 luglio 1982 in piazza Nicola Amore insieme con l’Agente Scelto Pasquale Paola. La cerimonia sarĂ preceduta, alle 9.00, dalla deposizione di corone d’alloro in piazza Nicola Amore. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

