Bolzano è una città in cui convivono tradizione e modernità che custodisce innumerevoli storie e curiosità Eccone alcune

D al Ginkgo biloba regalato dalla Principessa Sissi allo zio Enrico d’Austria alle 136mila tegole smaltate del Duomo dedicato a Santa Maria Assunta. Dai cavedi dei palazzi della storica via dei Portici al Museo Mercantile, che racconta anche l’identità della città. Bolzano è una piccola perla ricca di storia e tradizione. Situata in una posizione strategica: quando fa troppo caldo, in dodici minuti di funivia, si arriva sulle montagne del Renon. Ma nei momenti in cui le temperature non sono troppo alte, la città rivela tutte le sue particolarità, soprattutto se si sceglie di fare una visita guidata o se si studia un po’ prima di perdersi tra i vicoli. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Bolzano è una città in cui convivono tradizione e modernità, che custodisce innumerevoli storie e curiosità. Eccone alcune

Il concetto di strada scolastica si è sviluppato negli anni '80, a partire da Bolzano. Da allora, il modello si è diffuso in diverse città italiane e internazionali. Quella di Roma è la prima in Italia a includere un'opera d'arte su asfalto - I n un’epoca in cui le città lottano per bilanciare mobilità e vivibilità, nel cuore di Roma, precisamente nel quartiere Tufello, è stato inaugurato un progetto pionieristico, che potrebbe cambiare il volto degli spazi urbani.

Bolzano, risultato delle elezioni. Carrarati vince il ballottaggio per 708 voti. Città per la prima volta al centrodestra - Bolzano, 19 maggio 2025 – Per la prima volta Bolzano avrà un sindaco di centrodestra: è Claudio Corrarati, l'imprenditore prestato alla politica, che vince con il 51,03% dei voti contro l'assessore uscente sostenuto dal centrosinistra Juri Andriollo, rimasto al 48,97%.

