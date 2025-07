Napoli, 14 luglio 2025 - Un bambino di 4 anni è stato morso da ragno violino sulla coscia che gli ha causato una necrosi. Il piccolo di Caivano, in provincia di Napoli, è stato operato all'ospedale Santobono, rende noto in questi giorni 'Caivano Press'. Il caso risale agli inizi di luglio e dopo l'intervento per il piccolo nessuna conseguenza e ora è fuori pericolo. L'infettivologo Matteo Bassetti ha spiegato come comportarsi in questi casi. Innanzitutto bisogna restare calmi, e ragionare a mentre fredda: "Nessun panico". Il primario dell'Irccs ospedale policlinico San Martino di Genova sui social ha sottolinea to l’importanza di "gestire in maniera appropriata le morsicature del ragno violino", partendo da un monitoraggio costante dell'evoluzione dell'area colpita. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Bambino di Caivano morso dal ragno violino. Il piccolo è stato operato e sta bene