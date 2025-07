Hai fissato un appuntamento romantico online ma non mandi un messaggio il giorno stesso per confermare? Potresti ritrovarti solo

Una particolare ‘ tendenza’ sta tenendo ‘attivi’ i commentatori social e riguarda gli appuntamenti decisi online. È sempre più frequente conoscere persone sulle app di messaggistica e su siti d’incontri. L’ incertezza del primo appuntamento, però, rimane un problema. E molte donne stanno prendendo le misure. “Se un uomo non conferma entro una certa ora, allora è bene non presentarsi all’appuntamento “. È questo il modus operandi che sta spopolando negli ultimi tempi in Usa. Tante donne, infatti, si aspettano una conferma nel giorno dell’appuntamento. Perché? Probabilmente per “non perdere tempo” e avere la sensazione che quell’ appuntamento possa significare qualcosa di importante anche per il possibile partner. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Hai fissato un appuntamento romantico online ma non mandi un messaggio il giorno stesso per confermare? Potresti ritrovarti solo

