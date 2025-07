Antonella Clerici e la telecamera della Rai in casa | il dietro le quinte della casa nel bosco

Personaggi tv. Antonella Clerici e la telecamera della Rai in casa – Da oltre trent’anni, Antonella Clerici rappresenta un volto familiare della televisione italiana, capace di conquistare il pubblico con programmi di successo, ricette e momenti di autentica simpatia. Dietro la sua presenza rassicurante e la sua voce inconfondibile, c’è una professionista che ha saputo adattarsi e innovare, mantenendo sempre la propria autenticità. Dai programmi sportivi alla cucina, dalla musica ai talk show, ogni progetto che porta la sua firma diventa un riferimento, grazie a esperienza e passione. Un nuovo capitolo: la “casa nel bosco”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Antonella Clerici e la telecamera della Rai in casa: il dietro le quinte della “casa nel bosco”

In questa notizia si parla di: casa - antonella - clerici - telecamera

Antonella Pistolato, la cassiera della Casa di Caccia stroncata da un tumore a 51 anni: la malattia scoperta due mesi fa e il tragico epilogo - PREGANZIOL - Una donna riservata e di grande bontà, che ha dedicato la sua vita alla famiglia. Così viene ricordata Antonella Pistolato, 51 anni, scomparsa sabato 26 aprile a.

Quarto, Antonella bruciata viva dopo lite per posto auto: ergastolo per il vicino di casa - È arrivata la condanna all’ergastolo per Francesco Riccio, il 60enne che il 5 settembre 2023 diede fuoco alla sua vicina di casa, Antonella Iaccarino, durante una lite per un posto auto nel cortile del condominio in cui entrambi vivevano, a Quarto, in provincia di Napoli.

Antonella Iaccarino, bruciata viva dal vicino di casa per un parcheggio: ergastolo per Francesco Riccio - È stato condannato all'ergastolo Francesco Riccio, l'uomo che il 5 settembre 2023, a Quarto, diede fuoco alla sua vicina Antonella Iaccarino, 48 anni, cagionandone la morte.

Il contratto di Antonella Clerici è stato rinnovato per altri due anni, ma non sempre si è sentita apprezzata in casa Rai: “È il leitmotiv della mia vita perché, quando nasci e cresci in un’azienda, ti danno affettuosamente per scontato. “Tanto Antonella c’è”. È come Vai su Facebook

Perché Antonella Clerici ha una telecamera della Rai 'nascosta' in casa; Com’è fatta la cucina di Antonella Clerici: arredi in legno e una meravigliosa vista sul bosco; Antonella Clerici apre le porte della sua cucina | Video.

Antonella Clerici ha una telecamera Rai “nascosta” in casa: ecco perché - L'amata conduttrice ha raccontato perché abbia una telecamera Rai "nascosta" in casa. Secondo donnaglamour.it

Perché Antonella Clerici ha una telecamera della Rai 'nascosta' in casa - A quel punto Antonella Clerici ha spiegato che la telecamera comunque riprende un punto in cui non si arriva camminando. Lo riporta today.it