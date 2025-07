Ha ucciso la moglie a coltellate | condanna all' ergastolo per Salamone

Condanna all'ergastolo per Giovanni Salamone, 62 anni, di Agrigento, accusato di avere ucciso la moglie Patrizia Russo, 53 anni, nella loro abitazione di Solero, ad Alessandria, in Piemonte, dove la coppia si era trasferita per lavoro. La sentenza della corte di assise di Alessandria è più. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

In questa notizia si parla di: ucciso - moglie - condanna - ergastolo

