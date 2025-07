Settanta artisti per la quinta edizione del Festival del Capo di Leuca

LECCE – Settanta artisti dall’Italia e dall’estero pronti ad esibirsi in 24 concerti itineranti, che si snoderanno per tre mesi in 16 borghi del Basso Salento, più vari appuntamenti tra mostre ed eno-degustazioni: sono i numeri del “Festival del Capo di Leuca - Rassegna Cameristica. 🔗 Leggi su Lecceprima.it