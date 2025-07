Donna morta schiacciata da un mezzo agricolo a Volania vicino Ferrara l' operaia aveva solo 44 anni

Una donna è rimasta uccisa da un mezzo agricolo a Volania, frazione di Comacchio, in provincia di Ferrara: accertamenti in corso sulla morte dell'operaia. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Donna morta schiacciata da un mezzo agricolo a Volania vicino Ferrara, l'operaia aveva solo 44 anni

Incidente in azienda agricola ferrarese, una donna muore schiacciata dal trattore - Un incidente sul lavoro mortale è accaduto questa mattina a Lagosante nel Ferrarese: una donna di 44 anni, di nazionalità romena, è rimasta schiacciata in una azienda agricola e ha perso la vita. Riporta msn.com