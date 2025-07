Incontro presso il cenobio benedettino di Cava de’ Tirreni, alla presenza del Ministro per le disabilitĂ Alessandra Locatelli il 21 Luglio 2025, ore 12,00? Salone delle farfalle” Nel segno dell’inclusione e dell’accoglienza, l ’Abbazia benedettina della SS TrinitĂ di Cava de’ Tirreni apre le sue porte a una nuova forma di fruizione del patrimonio spirituale e culturale: l’installazione di una mappa tattile e parlante dell’Abbazia realizzata in travertino e due riproduzioni tattili e parlanti, sempre in travertino, di una miniatura del Codex e del sigillo della pergamena del 1025, atto di fondazione della Badia di Cava. 🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - L’Abbazia della Santissima Trinità si apre all’accessibilità universale