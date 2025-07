Come capire se c'è un nido di zanzare in casa | dove depongono le uova e come allontanarle

Le zanzare depongono le uova nell'acqua stagnante. Ne basta davvero poca, come un sottovaso sempre pieno o un secchio dimenticato in giardino. Evitare questi ristagni è il modo più efficace per ridurre il numero di questi insetti.

Come capire se c'è un "nido" di zanzare in casa: dove depongono le uova e come allontanarle - Ne basta davvero poca, come un sottovaso sempre pieno o un secchio dimenticato in giardino

Le zanzare proliferano anche se l'acqua dove depongono le uova è ... - "Sappiamo che le zanzare femmine, prima di deporre le uova, assaggiano o annusano l'acqua per capire se il posto è adatto.