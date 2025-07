Innocence è ispirato a una storia vera? Cosa sappiamo sulla storia di Ela e Ilker nella soap turca di Canale 5

Dal 12 luglio, ogni sabato e domenica pomeriggio, va in onda Innocence, la nuova soap opera in arrivo dalla Turchia. La storia d'amore tra Ela e Ilker non è vera ma sarebbe ispirata al caso dell'omicidio della diciassettenne Münevver Karabulut, assassinata dal suo fidanzato Cem Garipo?lu, che però era suo coetaneo. Cosa sappiamo sulla soap che sta conquistando gli ascolti tv dei weekend estivi. 🔗 Leggi su Fanpage.it