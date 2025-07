Intelligenza artificiale l’ultimo libro di Siino è una bussola per governare la materia e non smarrire l’uomo

Intelligenza artificiale che fare".  Da promessa lontana a parte integrante della nostra quotidianità con l'intelligenza artificiale (Ia) dobbiamo imparare a fare i conti. Essere coscienti di questa autentica rivoluzione, tecnologica e non solo, è un primo passo. Ma non basta. Occorre "attrezzarsi" culturalmente a questa sfida, che si configura sempre di più come un vero e proprio passaggio epocale, orientandosi nel "mare magnum" delle analisi spesso specialistiche, cercando di guardare all'impatto immediato (con uno sguardo però alle sue conseguenze) determinato dall'adozione dell'IA nella vita di ciascuno, nell'organizzazione sociale, nel mondo del lavoro, senza cadere vittime delle paure che – come sempre avviene – l'impatto dello sviluppo tecnico provoca sull'ordine costituito.

