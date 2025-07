Incendiata la Balena in Triennale Boeri | tristi e amareggiati

Milano, 14 lug. (askanews) - "Siamo tristi e amareggiati, quello che vedete √® lo scheletro della riproduzione di una balenottera azzurra, una specie a rischio d'estinzione. L'opera realizzata da Jacopo Allegrucci √® una denuncia della fragilit√† che alcune specie viventi mettono in scena oggi di fronte al cambiamento climatico. Al cambiamento climatico si aggiunge spesso, ahim√®, l'aggressivit√† umana". Il presidente della Triennale Milano, Stefano Boeri, ha commentato cos√¨ il rogo doloso che ha distrutto la scultura posta davanti all'ingresso del Palazzo dell'Arte in occasione della 24esima Triennale internazionale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net ¬© Quotidiano.net - Incendiata la Balena in Triennale, Boeri: tristi e amareggiati

In questa notizia si parla di: triennale - boeri - tristi - amareggiati

Incendiata la Balena in Triennale, Boeri: tristi e amareggiati.

Incendiata la Balena in Triennale, Boeri: tristi e amareggiati - "Siamo tristi e amareggiati, quello che vedete è lo scheletro della riproduzione di una balenottera azzurra, una specie a rischio d'estinzione. Come scrive libero.it

Triennale nella bufera: in 110 chiedono la sospensione del ... - MSN - it Triennale nella bufera: in 110 chiedono la sospensione del presidente Stefano Boeri ... Si legge su msn.com