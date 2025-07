Perseguita l’ex compagno nonostante divieto di avvicinamento | 31enne arrestata

Era iniziata come tante storie. Due persone, poco più che trentenni, si incontrano, si piacciono, condividono momenti, sogni, progetti. Come spesso accade, le fasi iniziali di una relazione sono scandite da emozioni forti e piccoli gesti che diventano abitudini. Un caffè insieme, un messaggio inaspettato, un'attenzione quotidiana che costruisce fiducia. Ma non sempre quei gesti restano tali. A volte, l'amore si spezza, e ciò che resta non è solo dolore, ma qualcosa di più oscuro, più difficile da contenere: l'ossessione. Leggi anche: Star della tv arrestata per omicidio: un mese fa la morte del figlio Quando una relazione finisce, la separazione può lasciare ferite profonde.

Quistello, perseguita la ex e il nuovo compagno di lei: arrestato 50enne - Quistello (Mantova), 21 maggio 2025 – Nei giorni scorsi, i carabinieri della Stazione di Quistello hanno arrestato un 50enne italiano ritenuto responsabile di atti persecutori nei confronti della ex compagna e del nuovo compagno della donna.

Perseguita la ex e gli amici per poterla incontrare: confermato l’ammonimento del questore per un ex compagno pressante - Il Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria ha confermato la legittimità dell’ammonimento emesso dalla Questura di Terni nei confronti di un uomo accusato di condotte moleste e insistenti nei confronti della sua ex compagna.

Bologna, perseguita l'ex compagno nonostante divieto avvicinamento: arrestata 31enne - La donna è finita in manette dopo una lite in strada. Per lei era già scattato l'ammonimento del Questore

Perseguita la ex nonostante il divieto: arrestato 27 enne - L'uomo, un cittadino del Marocco pregiudicato, ha seguito la donna e ha distrutto il portone della sua abitazione. rainews.it scrive

