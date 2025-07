Brigitte trans | assolte le donne della fake news La première dame al contrattacco

Brigitte Macron non ci sta e presenta ricorso in Cassazione contro l'assoluzione delle due donne, la medium Amandine Roy e la giornalista Natacha Rey, che in un video diffuso a dicembre 2021 su YouTube avevano sostenuto che un tempo la première dame fosse stata un uomo. E in particolare fosse Jean-Michel Trogneux, che in realtà è il fratello della moglie di Emmanuel Macron, il presidente della Repubblica francese. Le due donne, che hanno parlato di "menzogna di Stato" e sono state accusate di diffamazione, sono state assolte in appello lo scorso 10 luglio. Il ricorso è stato annunciato dall'avvocato di Brigitte, Jean Ennochi, a FranceInfo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

