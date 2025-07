L’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, sabato 12 luglio 2025, non ha ospitato una corsa. Ha ospitato un sogno. Max Forever Grand Prix ha portato in pista 85.000 fan per un concerto-evento senza precedenti, dove musica e motori si sono fusi in un’unica, straordinaria narrazione. Max Pezzali, instancabile, ha guidato la folla in un viaggio adrenalinico tra hit generazionali, sorprese e ricordi che profumano di adolescenza, amicizia e libertà . Ha portato in Emilia-Romagna un concerto che è molto più di un tour: è un salto a bordo di una macchina del tempo, direzione anni ’90 e primi 2000. . 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Max Pezzali accende Imola per il Grand Prix più emozionante dell’estate