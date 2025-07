Sorveglianza contro gli incendi boschivi nel parco di Lama Balice | in campo cinque associazioni

Una 'squadra' di cinque associazioni in campo per proteggere Lama Balice dal rischio di incendi boschivi durante la stagione estiva. Sono stati infatti individuate, attraverso la procedura indetta dal parco naturale regionale, le realtà ambientaliste che saranno coinvolte nella campagna. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Xylella; Parco Lama Balice rinnova la ricerca di volontari da utilizzare nella campagna anti incendi boschivi; Parco Lama Balice cerca associazioni di volontariato con scopi ambientali per attività di prevenzione incendi.

