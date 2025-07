Processo a Grillo jr oggi la sentenza | l’accusa e la ricostruzione dello stupro di gruppo La difesa punta all’assoluzione

Potrebbe arrivare oggi la sentenza del caso Ciro Grillo, figlio di Beppe Grillo accusato di violenza sessuale di gruppo con altri tre amici nei confronti di una studentessa italo-norvegese e di una sua amica. Dopo le arringhe dei legali difensori e l’eventuale replica del procuratore capo di Tempio Pausania, Gregorio Capasso, i giudici si ritireranno in camera di consiglio per emettere il verdetto di primo grado. Per Grillo e gli amici – Francesco Corsiglia, Edoardo Capitta e Vittorio Lauria – l’accusa ha chiesto nove anni di reclusione. Cosa era successo. La vicenda risale alla notte tra il 16 e il 17 luglio 2019. 🔗 Leggi su Open.online

Processo Ciro Grillo, via alle arringhe dei difensori dei quattro studenti imputati. Sentenza già sabato o a settembre - Tempio Pausania – Processo Grillo, domani (giovedì 10 luglio) iniziano a parlare gli avvocati dei ragazzi.

Processo a Ciro Grillo, i difensori all’assalto: “La ragazza non è credibile”. Lunedì la sentenza - Nessun rinvio del processo sul presunto stupro di gruppo in Costa Smeralda, anzi una accelerata. I giudici del tribunale di Tempio Pausania hanno aggiunto giovedì 10 luglio una quarta udienza per lunedì 14 luglio; quando dovrebbero entrare in camera di consiglio per poi emettere la sentenza, probabilmente nella stessa giornata.

Processo Grillo, la sentenza si avvicina. L’avvocato Vaccaro: “Imputati da assolvere” - Processo Ciro Grillo, al termine degli ultimi interventi dei difensori scatta la fase finale con le repliche del pm e le controrepliche.

