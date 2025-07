Spaventoso schianto tra un' auto e una moto | tre feriti gravi tra cui due ragazzi

Un ragazzo di 18 anni e un uomo di 76 anni sono stati ricoverati in codice rosso al Civile e alla Poliambulanza di Brescia dopo un grave incidente avvenuto nella tarda mattinata di oggi, lunedì 14 luglio, lungo la Strada Provinciale 573 a Calcinate, in provincia di Bergamo, a pochi chilometri da. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

In questa notizia si parla di: spaventoso - schianto - auto - moto

Incidente spaventoso, a bordo anche due bambine piccole: lo schianto all’improvviso - Uno spaventoso incidente stradale ha provocato momenti di grande apprensione in Italia nella mattinata di mercoledì.

“Non ce l’ha fatta”. Lo schianto spaventoso e la corsa disperata in ospedale: aveva 17 anni - Non ce l’ha fatta il ragazzo di 17 anni rimasto coinvolto in un grave incidente stradale avvenuto venerdì pomeriggio a Sant’Agata Bolognese.

Dramma in Italia, il volo spaventoso a soli 13 anni: è caduto per metri prima dello schianto - Un dramma sconvolge l’Italia: un ragazzo di 13 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere caduto dal secondo piano di un edificio.

IVREA - Spaventoso incidente in corso Garibaldi: auto contro moto, centauro grave al Cto Vai su X

Spaventoso incidente a Cosenza: muore una donna Nel pomeriggio, in viale Parco, una vettura, non fermandosi allo stop, ha travolto un’altra auto con a bordo una donna e i suoi nipoti. L’impatto è stato devastante: la donna è morta sul colpo, mentre i nipoti Vai su Facebook

Spaventoso schianto tra un'auto e una moto: tre feriti gravi, tra cui due ragazzi; Spaventoso schianto auto - moto: biker in gravi condizioni al Civile; Drammatico schianto auto-moto: chi è il ragazzo morto a soli 19 anni.

Spaventoso schianto auto-moto: biker in gravi condizioni al Civile - È stato trasportato in eliambulanza all'ospedale Civile il motociclista bresciano rimasto ferito nel violento incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di venerdì, intorno alle 18, in via Donatori di ... Riporta bresciatoday.it

Schianto tra auto e moto a Strettara di Montecreto: grave un ... - MSN - Schianto tra auto e moto a Strettara di Montecreto: grave un ragazzo di Campogalliano. Scrive msn.com