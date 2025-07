Aversa | Lavori edili da Superbonus 110 mai realizzati Sequestro di crediti del valore di oltre 3,7 milioni di euro

Nei giorni scorsi, personale del Comando Provinciale Napoli, su delega di questa Procura della Repubblica, ha eseguito due provvedimenti di sequestro preventivo di crediti connessi alle agevolazioni edilizie, del valore complessivo di oltre 3, 7 milioni di euro, nei confronti di un architetto e di una societĂ con sede a Napoli, per lavori edili da "Superbonus 110" mai realizzati. L'articolo proviene da Cilento Reporter, notizie, magazine. 🔗 Leggi su Cilentoreporter.it © Cilentoreporter.it - Aversa: Lavori edili da “Superbonus 110” mai realizzati. Sequestro di crediti del valore di oltre 3,7 milioni di euro

In questa notizia si parla di: lavori - edili - aversa - superbonus

Catania, Cimitero Acquicella, stretta sui lavori edili irregolari: il Comune intensifica i controlli - Il Comune di Catania interviene con un giro di vite per regolamentare gli interventi edilizi all’interno del Cimitero Monumentale di via Acquicella.

Lavori edili vicino alla circonvallazione: svincolo chiuso per una settimana - Per lo scarico di materiale edile via Cimatti, a Faenza, sarà chiusa al transito nel tratto compreso tra il ponte della circonvallazione e lo svincolo di via Santa Lucia da giovedì 8 a giovedì 15 maggio nella fascia oraria 8.

Como, crolla un palazzo: allarme in via Pannillani, ma erano lavori edili - Como, 28 aprile 2025 - Questa mattina alle 10 i vigili del fuoco del comando provinciale di via Valleggio, sono dovuti intervenire con urgenza in via Pannilani a Como, per la segnalazione del crollo di un edificio di grosse dimensioni, il cui boato si era sentito anche all'interno delle case degli isolati circostanti.

Aversa - Lavori edili da ''Superbonus 110'' mai realizzati. sequestro di crediti del valore di oltre 3,7 milioni di € https://lasiritide.it/mobile/art_mobile.php?genere=4&articolo=22277… Vai su X

Superbonus 110%, in Campania truffa da 4 milioni di euro per indebita percezione di crediti d’imposta; Superbonus 110, sequestrati 3,7 milioni a Napoli: crediti fittizi per lavori mai eseguiti; Superbonus, sventata truffa nel Napoletano: sequestrati 93 milioni.

Aversa - Lavori edili da ''Superbonus 110'' mai realizzati. sequestro di crediti del valore di oltre 3,7 milioni di - I Finanzieri del Comando Provinciale di Roma, nell’ambito di indagini delegate dalla Procura della Repubblica di Velletri, hanno sottoposto a sequestro beni per un valore di oltre 9,5 milioni di euro ... Scrive lasiritide.it

L’impresa non fornisce gli impianti a causa di problemi col superbonus - Tra le conseguenze alle quali può andare incontro ci sono la risoluzione del contratto e il risarcimento per perdita del beneficio fiscale ... Secondo edilportale.com