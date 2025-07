La Roma accelera per Richard Rios. Con il passare delle ore, la trattativa per portare il centrocampista colombiano nella Capitale entra sempre più nel vivo. Secondo quanto riferito dal giornalista Marco Giordano su X, la distanza tra il club giallorosso e il Palmeiras è ormai minima. La fumata bianca è sempre più vicina, con entrambe le parti pronte a definire gli ultimi dettagli. A Trigoria trapela ottimismo crescente: la fiducia per la chiusura è totale, e il giocatore ha già espresso gradimento per la destinazione. Ferguson-Roma, problemi sulla formula di trasferimento. Parti al lavoro. Minima la distanza tra Palmeiras e Roma per Rios: fiducia assoluta per il closing — Marco Giordano (@MarcoGiordano6) July 14, 2025 L'articolo proviene da SololaRoma. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma sempre più vicina a Richard Rios: trattativa ai dettagli