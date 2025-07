Gli Oasis si sono già esibiti l' 11 e 12 luglio le prossime date saranno il 16 19 e 20 luglio sempre a Heaton Park a Manchester

M ilano, 11 lug. (askanews) – I fan degli Oasis arrivano a Manchester per il primo concerto della band nella loro città natale in 16 anni, con centinaia di persone in coda per ore prima dell'apertura delle porte. «Non posso credere che riusciremo a vederlo», dice il fan Jonah Shaw. Leggi anche › Oasis: cosa c'è dietro la possibile (e misteriosa) reunion della band quindici anni dopo La città del nord dell'Inghilterra in delirio per l'"Oasis Day" da quando i fratelli Gallagher hanno annunciato l'anno scorso di aver seppellito l'ascia di guerra e riformato la band. Dopo due date anticipate a Cardiff, la band britpop ha inaugurato l'11 luglio una serie di cinque serate sold-out in un enorme parco cittadino di Manchester.

Richard Ashcroft: «Sono l’unica persona che può suonare in apertura agli Oasis» - Richard Ashcroft torna a far parlare di sé, e questa volta lo fa con una dichiarazione che racconta tutta la sua lunga connessione con la band più iconica del britpop: gli Oasis.

Liam Gallagher parla delle prove degli Oasis prima del tour: «Sono da paura» - «We have LIFT OFF Rastas sounded fucking FILTHY I’ll tell thee that there for hardly anything LG». Due righe buttate giù a caso sono bastate a Liam Gallagher per accendere l’entusiasmo dei fan, ormai in pieno conto alla rovescia per l’inizio dell’attesissimo reunion tour degli Oasis, che torneranno a suonare insieme dopo sedici anni di assenza dalle scene.

“Sono stata io a dare il via alla reunion degli Oasis. Ma dai, non era ovvio che sarebbe successo?”: così Peggy Gallagher (la mitica mamma di Liam e Noel) a pochi giorni dal tour più grande di tutti - Il 28 agosto del 2009 a Parigi si rompeva un patto fatto di fratellanza e rock and roll. Gli Oasis ‘si scioglievano’ sotto il sole della Senna per ritrovarsi oggi, anzi il prossimo 4 luglio, 16 anni dopo.

nella serata del 9 luglio i Black Keys si sono esibiti a Manchester omaggiando gli Oasis con questa maglietta. Vai su Facebook

OASIS: il momento è arrivato. Il primo concerto della nuova era [Scaletta e Info] - Il momento è arrivato: stasera 4 luglio gli Oasis tornano insieme per il primo concerto del reunion tour al Principality Stadium di Cardiff. Secondo newsic.it

Quando gli Oasis suonarono a Bolzano - Ma nel 2009 la band culto del britpop ha suonato al Palaonda davanti a 7 mila persone. Lo riporta salto.bz