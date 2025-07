Isola dei Famosi Paolo Vallesi commenta la vittoria di Cristina Plevani e svela | Teresanna Pugliese? La più stratega

L'ex naufrago Paolo Vallesi ha ricordato la sua intensa esperienza a L'Isola dei Famosi, che è stata segnata dalla sua proposta di matrimonio in diretta, e svelato il suo reale pensiero su Cristina Plevani e Teresanna Pugliese. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Isola dei Famosi, Paolo Vallesi commenta la vittoria di Cristina Plevani e svela: "Teresanna Pugliese? La piĂą stratega"

Paolo Vallesi: “All’Isola Teresanna è stata irrispettosa. La mia proposta di matrimonio non era strategica” - In un'intervista Paolo Vallesi racconta un episodio in cui Teresanna Pugliese è stata irrispettosa nei confronti dei naufraghi ... Secondo fanpage.it