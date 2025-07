Unicredit Ue esprime dubbi su Golden Power | Può violare regolamenti europei

"Invece di rompere le scatole al governo italiano su balneari, spiagge, motorini, auto elettriche e banche si occupi di poche cose, serie e lo faccia bene", ha tuonato il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, commentando la lettera che l'Ue ha inviato all'Italia in riferimento all'acquisizione di Bpm da parte di Unicredit e al conseguente Golden Power imposto dall'Italia

Unicredit esprime dubbi sull'offerta per Banco Bpm a causa del 'golden power' - Unicredit "non è in grado di prendere alcuna decisione definitiva sulla strada da seguire in merito all' offerta pubblica di scambio su Banco Bpm a seguito del via libera condizionato del governo che ha esercitato la ' golden power '.

L'Ue boccia le condizioni di Meloni sull'acquisizione di Banco Bpm da parte di Unicredit; Unicredit-Bpm, l’Ue boccia il golden power del governo Meloni: viola le regole comunitarie; UniCredit, lettera Ue a Italia: obblighi su offerta Banco Bpm violano regole. Il Governo: «Risponderemo con spirito collaborativo.

Scalata Unicredit su Bpm, Bruxelles al Governo: la Golden rule viola le regole - La Commissione scrive a Roma: non ci sono motivi per temere che sia violata la sicurezza economica, mancano le argomentazioni. Secondo msn.com

Unicredit, Golden Power per Bpm “potrebbe violare le regole”: il parere Ue - Soltanto poche ore fa UniCredit sosteneva senza mezzi termini tutta la sua contrarietà di fronte all’utilizzo della Golden Power. Da msn.com