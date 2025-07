Unisa aperto il bando per i Dottorati di Ricerca per il Dipartimento di Ingegneria Industriale

Sono aperti, fino al 29 agosto 2025, i bandi per l’ammissione ai Dottorati di Ricerca in Ingegneria Industriale (INGIND) e Innovative Engineering Technologies for Industrial Sustainability (IETIS), percorsi di eccellenza interamente in lingua inglese del Dipartimento di Ingegneria Industriale. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

In questa notizia si parla di: ingegneria - industriale - dottorati - unisa

119 marescialli dell'Aeronautica diventano dottori: laura in Scienze politiche e Ingegneria industriale - Laurea per i 119 marescialli di terza classe del 25esimo corso normale Fobos II. L'evento si è svolto il 10 luglio nel piazzale Bandiera della Scuola marescialli dell'aeronautica militare di Viterbo e ha sancito la conclusione del triennio formativo.

119 marescialli dell'Aeronautica diventano dottori: laurea in Scienze politiche e Ingegneria industriale - Laurea per i 119 marescialli di terza classe del 25esimo corso normale Fobos II. L'evento si è svolto il 10 luglio nel piazzale Bandiera della Scuola marescialli dell'aeronautica militare di Viterbo e ha sancito la conclusione del triennio formativo.

Unisa, aperto il bando per i Dottorati di Ricerca per il Dipartimento di Ingegneria Industriale; Il dottorato a misura di industria; Unisa: i bandi di concorso per i Dottorati di Ricerca.

Unisa, aperto il bando per i Dottorati di Ricerca per il Dipartimento di Ingegneria Industriale - Durante i percorsi sono previste numerose attività formative: corsi avanzati tenuti dai docenti del dipartimento, seminari di esperti internazionali, formazione sul campo in laboratori sperimentali e ... Secondo salernotoday.it

Il Dipartimento d’Ingegneria Industriale dell’Unisa tra i ... - Il Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università degli Studi di Salerno è stato selezionato tra le eccellenze italiane per la formazione e progettualità scientifica del quinquennio 2023- Lo riporta gazzettadisalerno.it