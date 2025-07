Da Enrico Ruggeri a Gaia Nanni | presentata la nuova stagione del Teatro di Fiesole

Fiesole (Firenze), 14 luglio 2025 - Enrico Ruggeri tra musica e parole, Paolo Nori tra le pagine di “Delitto e castigo”, Fabio Genovesi tra ironia e ciclismo. E poi, Gaia Nanni con il nuovo spettacolo dedicato alla “Notte dei Bambini”, Alessandro Riccio c on l’inedito “La meccanica della gelosia”. Il ritorno di The Kitchen Company con due titoli, “La cena dei cretini” e “Provaci ancora, Sam”, Maria Cassi e Leonardo Brizzi per festeggiare 40 anni di teatro musicale, Paolo Nani con “La lettera”, Alessandro De Rosa tra note e ricordi di Ennio Morricone, le Ă©toile di Lyric Dance Company e gli eventi per bambini dei Pupi di Stac. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Da Enrico Ruggeri a Gaia Nanni: presentata la nuova stagione del Teatro di Fiesole

In questa notizia si parla di: enrico - ruggeri - gaia - nanni

Al Sanfra di Perugia c'è "La cura della gioia" tra lab, convegno, concerto di Enrico Ruggeri e solidarietà - Temi sensibili come depressione, disagio psichico e rischio suicidario protagonisti dell'evento "La cura della gioia", organizzato dalla Fondazione Fabio e Simona Cancelloni, che prenderà il via sabato 24 maggio nell'auditorium San Francesco al Prato di Perugia.

Enrico Ruggeri all’evento in memoria di Sergio Ramelli: la sala in piedi per il cantautore - C’era anche Enrico Ruggeri all’evento che si è tenuto a Palazzo Lombardia in memoria di Sergio Ramelli, in cui Durante un evento a Palazzo Lombardia in memoria di Sergio Ramelli, lo studente milanese di diciotto anni militante del Fronte della Gioventù ucciso nel 1975.

Enrico Ruggeri a Ponte sabato 17 maggio - Sabato 17 maggio alle ore 22 Enrico Ruggeri si esibirĂ in piazza Fontana Longa a Ponte, in un concerto atteso e carico di significato.

ULTIM'ORA - «Sgomento e profondo dolore per questo gravissimo incidente». Vivian Alexandra Spohr, manager tedesca e moglie dell'ad di Lufthansa, che nei giorni scorsi a Porto Cervo, in Sardegna, ha travolto e ucciso con la sua auto la 24enne Gaia Co Vai su Facebook

Da Enrico Ruggeri a Gaia Nanni: presentata la nuova stagione del Teatro di Fiesole; Voci di donne senza confini, Simona Molinari rende omaggio a Mercedes Sosa; Cosa Fare.

Da Enrico Ruggeri a Gaia Nanni: presentata la nuova stagione del Teatro di Fiesole - Grandi ospiti come Fabio Genovesi, Paolo Nori, Alessandro Riccio, Paolo Nani, The Kitchen Company, Cassi e Brizzi, Pupi di Stac, Scuola di Musica di Fiesole e tanti altri ... Secondo lanazione.it

Enrico Ruggeri: il nuovo singolo è 'Il treno va' - Sky TG24 - Il nuovo singolo di Enrico Ruggeri è “Il treno va”, secondo estratto dall’album “Alma” pubblicato il 15 marzo 2019. Lo riporta tg24.sky.it