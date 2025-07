Bufera su Yamal per uno show con dei nani al suo compleanno | Inaccettabile la nostra comunità non è intrattenimento

“L’Associazione annuncia che intraprenderĂ azioni legali e sociali per tutelare la dignitĂ delle persone con disabilità “. Si legge così a metĂ di un comunicato ufficiale dell’Adee (“Associazione delle Persone con Acondroplasia e Altre Displasie Scheletriche con Nanismo”), ente spagnolo a tutela delle persone con disabilitĂ . Il soggetto accusato è Lamine Yamal. Il campione del Barcellona, che spesso fa parlare di sĂ© per le sue giocate in campo, è finito sui quotidiani internazionali con l’accusa di aver ingaggiato delle persone affette da nanismo nel giorno del suo 18esimo compleanno. La denuncia dell’Adee “L’Adee condanna e denuncia pubblicamente l’ingaggio di persone con nanismo come parte dell’intrattenimento in occasione della recente festa per il diciottesimo compleanno del calciatore Lamine Yamal – comincia la nota dell’ente spagnolo -. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

