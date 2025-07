Gaza le immagini girate subito dopo l’attacco israeliano sulla folla in attesa dell’acqua

Sui social sono state pubblicate alcuni video che mostrano gli istanti appena successivi alla strage compiuta dall'esercito israeliano domenica 13 luglio, nel campo di Nuseirat, nel centro di Gaza. Almeno 20 persone sono state uccise, di cui 10 bambini. Si trovavano in un punto di distribuzione dell'acqua circondati da taniche gialle da riempire. L'esercito di tel Aviv ha detto di aver compiuto "un errore tecnico" e che l'obiettivo era un membro della Jihad islamica. Appena due giorni prima un attacco israeliano aveva ucciso decine di persone, tra le quali bambini e donne in attesa di aiuti alimentari per i figli

