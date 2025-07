Dodicenni rom borseggiano turisti in centro | indagati i genitori

Due ragazzine di 12 anni di etnia rom sono state fermate dalla Polizia Locale di Roma per aver borseggiato gruppi di turisti nel cuore del centro storico della città . Nel giro di sole ventiquattro ore le minorenni sono state sorprese mentre sottraevano portafogli a visitatori stranieri. Oltre alle ragazzine sono stati coinvolti nelle indagini anche i rispettivi genitori, con l'obiettivo di accertare eventuali responsabilità nel mandare le figlie a compiere i furti. I fatti. Il primo episodio è avvenuto sabato pomeriggio in via Sistina, dove una pattuglia della Polizia Locale è intervenuta su richiesta di una famiglia di turisti turchi.

In questa notizia si parla di: turisti - centro - genitori - dodicenni

