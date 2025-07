Boeing Air India ipotesi gesto volontario | il retroscena sul pilota depresso cos’hanno scoperto

Un uomo solo ai comandi, con un passato recente segnato dal dolore e un futuro che sembrava già proiettato verso l’addio alla cabina di pilotaggio. Si chiama Sumeet Sabharwal il comandante del Boeing 787 Dreamliner dell’ Air India precipitato il 12 giugno 2025, provocando 241 vittime a bordo e 19 a terra. A distanza di settimane, prende corpo anche un’ipotesi inquietante: quella di un gesto volontario. Una carriera lunga, ma con delle crepe. Sabharwal, 52 anni, era un pilota con oltre 8mila ore di volo e una carriera costruita lungo decenni. Ma secondo quanto riportato dal Daily Mail e dal Daily Telegraph, il comandante avrebbe vissuto negli ultimi anni una progressiva fragilità psicologica. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Boeing Air India, ipotesi gesto volontario: il retroscena sul pilota “depresso”, cos’hanno scoperto

