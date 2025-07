A Roccadaspide quattro giorni di festa per Santa Sinforosa | il programma completo

Dal 16 al 19 luglio Roccadaspide si veste a festa per celebrare la sua patrona, Santa Sinforosa. Un appuntamento molto sentito dalla comunità, che ogni anno intreccia il momento religioso con un calendario civile ricco di spettacoli, musica dal vivo e rievocazioni. Il cuore degli eventi sarà. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

In questa notizia si parla di: roccadaspide - festa - santa - sinforosa

casa di riposo Santa Sinforosa | Roccadaspide Vai su Facebook

Roccadaspide torna indietro nel tempo: arrivano i giochi medievali di Santa Sinforosa – 17/7/23; Roccadaspide, la Festa della “Castagna” e la “Zeppola dell’Aspide” ripopolano per tre giorni il centro storico.; A Roccadaspide torna la Festa della Castagna: tre giorni all'insegna del cibo e del divertimento.

18 luglio: Santi Sinforosa e Getulio. Roccadaspide in festa per i ... - Il culto La presenza a Roccadaspide delle reliquie dei santi Sinforosa e Getulio ha una lontana e ben ... Lo riporta infocilento.it

Roccadaspide: grandi eventi per la festa in onore di Santa Sinforosa - La comunità rocchese è in festa per Santa Sinforosa, martire della chiesa cattolica. Riporta infocilento.it