Ex scalo merci Gli architetti bocciano la riconversione | Lì non serviva una nuova biblioteca

Ex scalo merci, tutte le perplessità degli architetti aretini - Arezzo, 14 luglio 2025 – Il presidente dell’ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della provincia di Arezzo interviene a seguito della conferenza stampa del 23 giugno, in cui l’Amministrazione Comunale ha presentato e illustrato il progetto “Terzo luogo” sull’area ex scalo merci.

Ex scalo merci. Gli architetti bocciano la riconversione: Lì non serviva una nuova biblioteca.

